Türkiye’ye getirilen Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek! 3 şehir belirlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’ye getirilen Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek! 3 şehir belirlendi

Emekli Tümamiral Türker Ertürk’ten gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Filistin’den gelen 1500 kişiye üç ilde ücretsiz 2+1 ev verileceği ileri sürüldü.

Emekli Tümamiral Türker Ertürk, Sözcü TV’de katıldığı Aklın Yolu programında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ertürk, 1500 Arap kökenli kişiye Kayseri, Konya ve Kocaeli’nde ücretsiz 2+1 evler verileceğini, tüm masrafların AFAD tarafından karşılanacağını söyledi.

Ertürk’ün canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

“İSTANBUL’DA OTELDE KALIYORLAR”

Şu anda Gazze’den, Filistin’den, İsrail’den tabii ki Arap kökenliler İstanbul’un Avrupa tarafında otellerde ikamet ediyor. Bütün masraflarını AFAD ödüyor. Günde 3 öğün yemek yiyorlar ve otel masrafları…

“ZARFLAR İÇİNDE PARA VERİLİYOR”

400 aile demek yaklaşık 1500 kişi demek. İki hafta bir zarf içinde para veriliyor. Kılık, kıyafet, ayakkabı getiriyorlar. Kurban Bayramı’nda etler. Hatay’a yardım eli göstermeyen AFAD, Filistin’e gösteriyor. Kardeşim zengin Arap ülkeleri var, onlar göstersin.

“2+1 EV VERİLECEK, TÜM MASRAFLAR AFAD’DAN”

Daha bitmedi, Kocaeli, Konya ve Kayseri’de, üç vilayette 2+1 evler verecek. Evlerin su, doğal gaz, elektrik masraflarını AFAD ödeyecek. Evin tüm mobilyalarını da dayayıp döşeyecek. Hatay deprem bölgesinde, acılar içinde bunu yapıyorlar.

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