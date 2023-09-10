AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak

Seçimler öncesi büyük hedefler açıklayan AKP, seçim sonrası bu hedeflerden vazgeçti.

Geçtiğimiz gün açıklanan Orta Vadeli Programa göre, dolar 2023 yılı için ortalama 23,9 TL olarak 2024’te 36,8 TL, 2025’te 43,9 TL, 2026’da ise 47,8 TL olarak öngörüldü.

İşsizliği 3 sene içinde yüzde 10’dan 9,3’e; enflasyonu da yüzde 65’ten 8,5’a düşürecekmiş hükümet!

Peki bu öngörüler ne kadar tutarlı?

AKP’nin dolar düşsün diye “nas nas nas” politikasından vazgeçmesine rağmen doların düştüğü falan yok!

Üstüne faizler yüzde 25 bandına geldi yani 4 sene önceden bile yüksek bir seviyede şu anda!

Bir inat uğruna 4 yıl boyunca neyin kahrını çekti bu millet?

Neden insanlar kirasını bile ödeyemedi?

Neden sokaklara atıldı?

Peki neden işsiz, aşsız kaldı?

Bir inat uğruna!

Hepsinin sebebi “faiz sebep enflasyon sonuç” inadı!

Başka bir şey değil!

Hükümet yeni OVP ile diyor ki, hem enflasyonu hem işsizliği azaltacağız!

Teoride imkansız değil elbet bu ama, ekonomik koşullarda imkansıza yakın bir iddia bu!

Neden mi?

Şöyle;

İngiliz ekonomist William Philips’in 1958’de ortaya koyduğu teoriye göre, işsizlik ve enflasyon arasında ters ilişki var!

Yani biri artarken diğeri düşer!

Hee şimdi diyeceksiniz ki, her ikisinin de düşmesi imkansız mı?

Elbette değil ancak, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda her ikisinin de makul seviyelere indirilmesi imkansız gibi!

Ülkede üretim yok, sürekli bir tüketim hali içerisindeyiz.

Tarım ülkesi olan Türkiye, samanı bile dışarıdan ithal ediyor!

Doların sürekli arttığı bir ortamda değersizleşen para birimimiz ile bu iddiaları nasıl gerçekleştireceğiz merak konusu!

Sanırım “Faiz sebep enflasyon sonuç” inadı gibi, birkaç yıl daha “Hem enflasyon hem işsizlik düşer” inadının kurbanı olacağız!

Hükümet, William Phillips’e savaş açmış olabilir kanımca!

Kötünün olmasını istemeyiz tabi ama korkarım 2026’da da ekonominin düzeleceği falan yok!

Sanırım çok uzun süre bu klasmanda bir ekonomiyle Türkiye yoluna devam edecek!

Gençler hayallerini yurtdışında aramaya devam edecek!

Geçim sıkıntısı daha büyük toplumsal sorunlara neden olacak!

Gençler bırakın evlenmeyi, mutlu bir yuva kurmayı, kiraya dahi çıkamayacak!

Sığınmacılar gibi, 8-10 kişi aynı evde kalmak zorunda kalacak!

Doktorlar yurtdışına kaçmaya devam edecek!

Hastalar, dertlerine kendileri derman olmaya çalışacak!

Bir inat uğruna millet heba olacak!

Kur Korumalı ile fakirden alınıp zengine verilmeye devam edilecek!

Kur korunacak vatandaş korunamayacak!

Korunmak da istenmeyecek zaten!

Bir inat uğruna millet yine heba olacak!