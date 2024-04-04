23 Nisan’da öğretmenleri öğrencileriyle kavuşturun!

Bir çocuk düşünün!

Ailesini dişinden tırnağından ayırmış, yememiş yedirmiş, içmemiş içirmiş, binbir zorlukla okutmuş!

O zor şartlar altında okuyan çocuklar büyümüş, öğretmen olmuş ancak mesleklerini icra etmesine izin verilmiyor!

Zorluklara, bu ülkenin geleceğine ışık olma umuduyla katlanan gençlerimizin umutları söndürülüyor!

Öğretmenlerimiz her alanda mağdur ediliyor!

Bu ülkenin geleceğini mimarı olan öğretmenlerimiz; atama zulmüne maruz kalıyor, mülakat zulmüne maruz kalıyor!

Saçma sapan bir mülakat sistemi getirdi AKP, üstelik elli kere kaldırılacağına söz vermelerine rağmen kaldırmadılar bu saçmalığı!

Bakanı ayrı söz verdi, Cumhurbaşkanı ayrı söz verdi ama seçim geçti verilen tüm sözler unutuldu, her zaman olduğu gibi!

Yeni bakan Yusuf Tekin, mülakatların kaldırılmayacağını, “mülakatların mülakat gibi yapılacağını” belirtti!

Tekin’in öngördüğü sistemde ise KPSS puanının %50’si, mülakattan alınacak puanın da %50’si alınarak atama yapılacak.

Peki mülakat nasıl olacak dersiniz?

Öğretmen adayları 3 kişilik bir jürinin önüne çıkarılacak, 45 dakika boyunca kamera kaydına da alınarak müfredat bilgisi, iletişim gibi başlıklardan sorular sorulacak!

Öğretmen adayları da öğrencilere ders anlatır gibi ders anlatacak!

Karşılarında ise uzman ve başöğretmenlerden oluşan bir komisyon olacakmış!

Hani şu ilkokul çocuklarının kolaylıkla cevaplayacağı soruları yaparak uzman ve başöğretmen olan öğretmenler!

Öğretmenleri bu zulme bile razı bırakıyorlar.

Nasıl?

Atama yapmıyorlar, kadro açmıyorlar!

Binlerce eğitim fakültesi mezununu üç harfli marketlerin tozlu rafları arasına hapsediyorlar!

Geleceğin mimarı olan binlerce gencimiz, sırtını iktidara dayamış adamları zengin ediyor!

Ülkenin geleceğini aydınlığa çıkaracak binlerce genç öğretmenimiz, karanlığa mahkum edilmiş durumda!

Bazıları bu karanlığın içinde halen bir umut ışığı aramaya devam ederken kimisi bu karanlığa teslim oluyor!

Kiraların 15-20 bin TL’ye dayandığı günümüzde, asgari ücrete çalışmak zorunda bırakılıyor öğretmenlerimiz!

Geleceğimizin mimarları, kendi geleceklerini inşa edemez hale getiriliyor!

Onların geleceğini karartanlar, ülkenin geleceğinin de karardığının farkında mı?

Belki farkında olarak, belki de sadece bu amaçla yapıyorlardır?

Kim bilir?

23 Nisan’da öğretmenleri öğrencileriyle kavuşturun!

Öğretmenler 23 Nisan’da mülakatsız atama bekliyor!