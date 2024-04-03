Turistranot bey de kaybetti 2024 yerel seçimlerini!

Evet Alper Gezeravcı’dan bahsediyorum. Hani şu, 55 milyon dolara uzaya gönderdiğimiz “ilk milli turistimiz” var ya, heh işte ondan!

Hani şu, ilk uzaya çıktığında Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözüyle sanki tarafsızmış gibi pozlar veren Alper Gezenavcı var ya, heh tam olarak ondan bahsediyorum!

Hani şu, böyle davranarak “AKP’nin adamı” imajını yıkmaya çalışan Gezeravcı var ya, heh işte tam da ondan bahsediyorum!

Hani hepimizi sanki, tüm Türkiye’yi temsil etmek için oraya gittiği hususunda kandıran Gezeravcı var ya,

Hani sadece siyasal İslamcıların değil, milli bir değer olduğuna hepimizi inandıran, bizi kandıran Gezeravcı var ya, o işte o!

Hani şu, uzay deneyi yapıyorum diyerek uzayda taklalar atarak eğlenen, oradan oraya top fırlatarak adeta çocukluk dönemine dönen Alper Gezeravcı var ya, evet işte o!

Hani şu Devlet Bahçeli’nin uzaya gittiği dönemde Dilber’in servis edilmesinin komplo emaresi olarak değerlendirildiği Gezeravcı var ya o!

Dünyaya indiği gibi AKP’lilerle kol kola girdi, oradan oraya geziyor!

Yerel seçimlerde de AKP’nin propaganda etkinliklerinden eksik durmadı Gezeravcı!

Sırf uzayı gezmekle yetinmeyen Gezeravcı, adının hakkını verdi adeta!

AKP’lilerle beraber il il gezdi!

Gençlik buluşmaları adlı altındaki etkinlikler kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Kacır’la beraber gezdi de gezdi, gezdi de gezdi!

Uşak’a gitti, Samsun’a gitti, Kırıkkale’ye gitti, Erzurum’a gitti, yetmedi Kahramanmaraş’a gitti, Kayseri’ye gitti, Mersin’e gitti, İzmir’e gitti!

Gitti de gitti, gitti de gitti!

Üniversitelerde uzay tecrübelerinden bahsetmeye gitti zaar ama AKP’li bakan oy toplama derdindeydi!

Yoksa tam seçim üzeri uzaya turist göndermek de nereden çıktı?

Bizim Gezeravcı, gezdi de gezdi, gezdi de gezdi AKP’lilerin peşinde!

Seçim malzemesi yapılmasına izin verdi!

Bir etkinliğe katıldı mesela yanında Selçuk Bayraktar, AKP İBB adayı Murat Kurum veee yine sanayi bakanı!

Sanayi bakanı olmazsa kılıfsız kalır minare ne de olsa!

En son İzmir’e gitti, AKP’nin adayı Hamza Dağ ile etkinliğe katıldı!

Yan yana oturdu, elini havaya falan kaldırdılar etkinlikte, sanırsın AKP’nin adayı Alper Gezeravcı!

Gezeravcı bir ülkeyi temsil ettiğini unutmuş, 55 milyona onu uzaya turist olarak gönderenlere bağlılığını bildiriyordu adeta!

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parti devleti olmadığını unutup seçim propagandasına alet oldu AKP’nin!

Peki sonra ne oldu?

CHP, 1977’den beri ilk defa bu kadar yüksek oy oranı elde ederek birinci parti oldu 2024 yerel seçimlerinde!

AKP, tarihinin en büyük yenilgisini aldı!

Adana ve Mersin gibi illerde bir tane bile ilçe alamadı!

İstanbul’da İmamoğlu ezici farkla Kurum’u yendi!

Refah Partisi’nden beri siyasal İslam’ın kalelerinden olan Bayrampaşa’yı aldı CHP!

Eyüpsultan’ı aldı, Gaziosmanpaşa’yı aldı, Sancaktepe’yi aldı, Üsküdar’ı aldı Üsküdar’ı!

AKP’nin kaleleri bir bir yıkıldı!

Ankara’da ise Mansur Yavaş, rakibine yüzde 30’a yakın fark attı, ezdi geçti emlak kralı AKP’li Altınok’u!

Bu sonuçlar da elbette Yeniden Refah Partisi’nin AKP’den çaldığı oyların, küskün AKP’lilerin, sandığa gitmeyen seçmenin büyük etkisi var, farklı analizler yapılabilir elbet ancak sonuç odaklı baktığımızda, AKP’nin kaleleri İmamoğlu ve Yavaş rüzgarıyla yıkıldı!

Çatı uçtu, AKP açıkta kaldı!

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bir ferdin temsilcisi olmak zorunda olan ancak AKP stepnesi olarak konum alan Turistranotumuz Alper Gezeravcı da kaybetti doğal olarak!

Gezeravcı’nın AKP tarafından kaldırılan eli havada kaldı!

Hevesi de kursağında kalmış mıdır acaba Gezeravcı’nın?

Yoksa Yanlayanavcı mı deseydik?