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AKP'li üye mecliste ayıp el hareketi yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AKP Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir tartışma sırasında karşısındakilere el hareketi yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:25
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AKP Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir üye mecliste ayıp el hareketi yaptı

AKP'li üye mecliste ayıp el hareketi yaptı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15’inci birleşim 3’üncü oturumunda tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kaydedilen görüntülerde, AKP’li Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir’in, meclisteki diğer üyelere el hareketi yaptığı görüldü.

Akdemir, tartışma sırasında konuşurken diğer Meclis üyelerine el hareketi yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SİNKAFLI İFADE KULLANMIŞTI

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İYİ Partili Aytun Çıray’la tartıştığı sırada ‘Nah alırsın’ ifadesini kullanmıştı.

İYİ Partili Çıray görüşmeler sırasında Bakan Akar’a, “Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno’nun elinden Liyakat Lejyonu ödülü aldınız” diye seslendi. Çıray’ın bu sözleri üzerine masaya vuran ve sinirlenen Bakan Akar, “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” demişti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kaydedilen videolara yansıyan Akar’ın ‘Nah’ sözleri ne söylenirse söylensin kayıt altına alınan Meclis tutanaklarına ise yansımadı. Meclis tutanaklarında Akar’ın “Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” ifadeleri sansürlenmiş ve bu sözlere tutanaklarda yer verilmemişti.

Akar, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, “Orada biraz fazla abartılı cevap verdik” ifadelerini kullanmıştı.

 

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misafir
30.11.2022 16:39
Millete o kadar tepeden bakıyorlar ki artık hareket çekmekten de çekinmiyorlar. Kim olduklarını unuttular. Kendilerini tanrı görüyorlar.  
 
vatandaş
30.11.2022 16:29
çok ayıp şeyler bunlar kınıyorum  
 
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