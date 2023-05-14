Mansur Yavaş son durumu açıkladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yeni açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

İmamoğlu:

Birçok seçimde seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik. Bu konuda tecrübeliyiz. Vatandaşlarımız moralini bozmasın. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu burada. Elimizdeki veriler bize ciddi düşüşe geçen bir iktidarı gösteriyor. Bu saatten sonra bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve millete layık olmaya davet ediyoruz. Milleti manipüle etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Bizler verileri takip ediyoruz. Tekrar ifade edelim ki biz seyri önde takip ediyoruz. Biz ittifak olarak, rakip ittifakın itirazlarıyla engellenen sandıklar bizim önde olduğumuz sandıklar. Önde olduğumuz sandıklara sürekli itiraz ediliyor.

Kazanmak üzerine bir senaryo kimse geliştirmesin. Biz sürece hakimiz. Biz de aynı temennide bulunalım. Sandıktan ne sonuç çıkarsa saygı duyarız. İstatistik olarak verileri takip ettiğimizde bizim sürekli bir çıkış trendinde, rakibimizin iniş trendinde olduğunu görüyoruz. Sandıklarda görev alan güvenlik görevlilerine başarılar diliyoruz. Her şey çok güzel olacak.

MANSUR YAVAŞ: SAYIN KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Elimizde 91 bin 913 sandığın sonucu var. Genel Başkanımız yüzde 47,42 oyla önde. Sayın Erdoğan yüzde 46,80 oyu var. Ankara ve İzmir’de öndeyiz.

Büyük ihtimalle seçim ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitecek.

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