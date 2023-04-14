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AKP listelerinde üç isim değişiyor. Çanlar o isimler için çalıyor

Erdoğan'ın "adaylık listelerinde az da olsa hatalar oldu" açıklamasının ardından, parti listesinde 3 ismin değiştirileceği öğrenildi. AKP, değiştirilen 3 ismi bugün içinde YSK'ya bildirecek.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:45
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AKP listelerinde üç isim değişiyor

AKP listelerinde üç isim değişiyor. Çanlar o isimler için çalıyor
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AKP seçim listelerinde yer alan 3 isim için yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listelerle ilgili "bazı illerimizde az da olsa hatalar oldu" açıklamasını yapmasının ardından gözler geçici aday listesine çevrilmişti.

ADAYLIK LİSTELERİNDE 3 İSİM DEĞİŞİYOR

Edinilen bilgiye göre, AKP'de adaylıktan çekilen Eski Esenyurt Belediye Başkanı AK Parti İstanbul 3. bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu'nun yerine, İstanbul eski il başkanı MKYK üyesi Bayram Şenocak'ın adı geçiyor.

Belediye meclisi üyeliği görevinden süresi içinde istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. bölge adayı Mustafa Naim Yağcı'nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş gelmesi bekleniyor. Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kaya'nın yerine de yeni bir isim belirlenecek.

YSK takvimine göre, listelerindeki istifa, ölüm, inceleme sonucu adaylığı düşenler sebebi ile oluşan eksikliklerin bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Tamamlamayan siyasi partiler ilgili seçim çevresinde seçime giremeyecek.

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