YSK tarafından açıklandı. AKP 3, CHP 4 milletvekili adayında değişikliğe gitti

Toplam 24 siyasi partinin aday listeleri açıklanırken, AKP ve CHP'nin listelerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

AKP'de 3 milletvekili adayının değiştirildiği listede, eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine eski İstanbul İl Başkanı ve AKP MKYK Üyesi Bayram Şenocak listenin 8. sırasına alındı.

Ayrıca Mustafa Naim Yağcı'nın istifa etmemesi nedeniyle adaylığı düşürüldü ve yerine AKP Pendik Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Savaş listeye dahil edildi.

Samsun'da ise Kadir Kayan'ın yerine Uğur Etli aday olarak gösterildi. Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listeleri 6 Mayıs'ta kesinleşecek.

CHP'DE 4 İSİM DEĞİŞTİ

CHP'de ise aday listesinde 4 isimde değişikliğe gidildi.

Ağrı'da 3. sırada bulunan Ertuğrul Eryılmaz yerine Murat Karaman aday olarak listeye dahil edildi.

Ardahan'da 2. sıradan aday gösterilen Özel Özenli'nin yerine Asım Karabacak aday oldu.

CHP'deki 3'üncü değişiklik Kilis'te gerçekleşti. Hurşit Çetin yerine başka bir isim aday gösterildi.

Şanlıurfa'da ise Abdullah Melik yerine İbrahim Halil Yarış listeye dahil edildi.