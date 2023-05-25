AKP listelerinden seçime giren DSP’li Aksakal hakkında suç duyurusu. Önder Aksakal'ın vekilliği tehlikede

Suç duyurusu, DSP'deki bir grup il ve ilçe başkanı tarafından yapıldı.

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, suç duyurusunu Twitter hesabından duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Kart paylaşımında "Milletvekili olabilmek için sahte belge düzenleyen, görev ve yetkilerini kötüye kullanan DSP Genel Başkanı M.Önder Aksakal ve Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal hakkında; DSP’li Üyeler adına Ankara C.Başsavcılığına 24.05.2023 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine" dedi.

Suçlamaların AKP'nin listelerinden milletvekili seçilen Aksakal ve Yardımcıları Erçelebi ve Onursal'a yönelik olduğu belirtiliyor.

Suç duyurusu, bazı il ve ilçe başkanlarının aktif görevlerine devam ettiği ifade edilen DSP üyeleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı.