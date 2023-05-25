AKP listelerinden seçime giren DSP’li Aksakal hakkında suç duyurusu. Önder Aksakal'ın vekilliği tehlikede

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve DSP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal hakkında, AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçildikleri iddiasıyla "resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

AKP listelerinden seçime giren DSP’li Aksakal hakkında suç duyurusu. Önder Aksakal'ın vekilliği tehlikede

Suç duyurusu, DSP'deki bir grup il ve ilçe başkanı tarafından yapıldı.

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, suç duyurusunu Twitter hesabından duyurarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Kart paylaşımında "Milletvekili olabilmek için sahte belge düzenleyen, görev ve yetkilerini kötüye kullanan DSP Genel Başkanı M.Önder Aksakal ve Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal hakkında; DSP’li Üyeler adına Ankara C.Başsavcılığına 24.05.2023 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine" dedi.

atilla-kart.jpg

Suçlamaların AKP'nin listelerinden milletvekili seçilen Aksakal ve Yardımcıları Erçelebi ve Onursal'a yönelik olduğu belirtiliyor.

Suç duyurusu, bazı il ve ilçe başkanlarının aktif görevlerine devam ettiği ifade edilen DSP üyeleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şenol Güneş'e cezayı kim verdirdi? Mehmet Büyükekşi'ye kim ceza verecek? Spor
Şenol Güneş'e cezayı kim verdirdi? Mehmet Büyükekşi'ye kim ceza verecek?
Başakşehir pes etmedi turladı Spor
Başakşehir pes etmedi turladı
Mourinho'dan flaş Tottenham itirafı Spor
Mourinho'dan flaş Tottenham itirafı
Kılıçdaroğlu sesini bu kez SMS yoluyla duyurdu: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak Siyaset
Kılıçdaroğlu sesini bu kez SMS yoluyla duyurdu: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
Amerikalılar "kısır" ile tanıştı Güncel
Amerikalılar "kısır" ile tanıştı
Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu Güncel
Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu