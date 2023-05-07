AKP mitinginde videosu izletilmişti. Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’ı çok kızdıracak yanıt

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok kızdıracak açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" dedi.

AKP mitinginde videosu izletilmişti. Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’ı çok kızdıracak yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda miting düzenledi.

Mitinginde, izletilen videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı görüntülerine de yer verildi.

AKP İSTANBUL ÖRGÜTÜNE "HEMŞERİ DAYANIŞMASI" TEŞEKKÜRÜ

Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok kızdıracak açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkiidaşım Sayın Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşeri dayanışması" dedi.

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