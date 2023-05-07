AKP mitinginde videosu izletilmişti. Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan’ı çok kızdıracak yanıt

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok kızdıracak açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" dedi.