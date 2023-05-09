Liderler, 14 Mayıs günü yapılacak seçim öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ülkenin farklı yerlerinde mitingler gerçekleştiren İttifak adayları kendileri için gelen kalabalıklara sesleniyor.

Gittikleri şehirlerde coşkulu kalabalıklara seslenen liderlerden Erdoğan, Aydın'da verdiği mitingte yaptığı açıklamayla sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Kendi mitingini izlemeye gelenlerin sayısını "resmi rakamlar elimde 55 bin kişi" olarak açıklayan Erdoğan, CHP'nin mitingine katılan kişi sayısını ise 27 bin olarak açıkladı.

Dikkat çeken ve sosyal medyada eleştirilen konu ise Erdoğan'ın henüz gerçekleştirilmemiş bir mitingin rakamlarını açıklaması oldu.

Millet İttifakı'nın Aydın mitingini 10 Mayıs'ta gerçekleştireceğini bilmeyen Erdoğan, resmi rakamlar diyerek henüz düzenlememiş bir mitinge dair açıklamada bulundu.