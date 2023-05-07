AKP mitingine giden partililer E-5'i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı miting için Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar E-5 Avcılar yönünde trafiği kilitledi. Partililer alana yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

AKP mitingine giden partililer E-5'i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenleyeceği miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Mitinge katılmak üzere Atatürk Havalimanı’na gitmeye çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle E-5 (D-100) Avcılar yönünde trafik durma noktasına geldi.

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AKP'LİLER YÜRÜYEREK MİTİNGE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Mitinge gitmeye çalışan vatandaşların kaldırılan otobüs ve servislerden indiği, yürüyerek mitinge ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

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Trafik bölgede durma noktasına geldi.

trafikgorsel.jpgAKP İSTANBUL'DA 10 BİN OTOBÜS KALDIRDI

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul için 39 ilçeden 10 bin otobüs kaldırılacağı belirtilmişti.

- Vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

- Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

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