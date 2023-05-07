AKP mitingine giden partililer E-5'i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenleyeceği miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Mitinge katılmak üzere Atatürk Havalimanı’na gitmeye çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle E-5 (D-100) Avcılar yönünde trafik durma noktasına geldi.

AKP'LİLER YÜRÜYEREK MİTİNGE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Mitinge gitmeye çalışan vatandaşların kaldırılan otobüs ve servislerden indiği, yürüyerek mitinge ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

Trafik bölgede durma noktasına geldi.

AKP İSTANBUL'DA 10 BİN OTOBÜS KALDIRDI

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul için 39 ilçeden 10 bin otobüs kaldırılacağı belirtilmişti.

- Vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

- Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.