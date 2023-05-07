Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingini engellemek için meydana belediye otobüsleri doldurdular

Ekrem İmamoğlu, vatandaşa seslenmek için gittiği Erzurum’da miting alanının belediye otobüsleriyle dolu olduğunu görünce şok yaşadı. İmamoğlu çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingini engellemek için meydana belediye otobüsleri doldurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne bir hafta kala halka seslenmek için Erzurum’a gitti. Miting alanı Havuzbaşı Kent Meydanı’nda karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, isyanını şu sözlerle ifade etti; “Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor” diyerek “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın”

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, “Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum” diyerek vatandaşları miting alanına davet etti.

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