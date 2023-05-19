AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!

2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrası kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldı!

Yapılan zamla beraber en düşük maaş 15 bin liraya yükseldi!

15 bin TL neye yeter ki?

Hiçbir şeye!

İstanbul’da anca bir ev kirası!

Örneğin bir temizlik görevlisi 15 bin lira maaş alırken hemşireler kaç para alacak dersiniz?

Kamuda çalışan hemşireler 2023 yılı itibariyle ortalama 13 bin lira maaş alıyor!

Özel hastanelerde ise asgari ücrete çalıştırılıyor hemşireler!

Peki Aile Sağlığı Merkezlerinde durum ne dersiniz?

Ya asgari ücretle tam zamanlı çalıştırılıyorlar ya da saatlik olarak asgari ücretin de yarısına!

O konuyu pek çok kez dile getirdim.

AKP’nin taşeron haline getirdiği Aile Hekimine devlet üç kuruş ödenek verip, kiranı öde, faturalarını öde, çalışanın maaşını öde, vergisini yatır vb. pek çok iş yüklüyor!

Aile hekimleri “ödeneğimiz artırılsın. Biz de daha fazla maaş verelim” diyorlar.

Çalışan hemşireler ise aldıkları üç kuruş maaş ile nasıl geçineceğinin derdinde!

Özel hastanelerde ve ASM’lerde çalışan hemşirelerin aldıkları maaş kiralarının yarısı hatta dörtte biri!

Hastalandığınızda iğnenizi yaptırdığınız, hastaneye yattığınızda sondanızı değiştiren, yemeğinizi yediren, her türlü pislikle uğraşan hemşireler açlığa mahkum edilmiş durumda!

Mecazi olarak değil gerçekten açlığa mahkum edilmiş durumdalar!

Şimdi devlet hastanesinde hemşirelerin ek ödemeleri var vs. diye söylenenler çıkacaktır.

Baştan söyleyelim temizlik personelinin de tediyesi, ikramiyesi, ek ödemesi vs. var!

Olsun da zaten!

Herkes hak ettiği şekilde insanca yaşayabileceği bir maaşa çalışsın!

Ama sen eğitimi, vasfı, sorumluluğu göz ardı ederek bir meslek grubuna diğerinden daha fazla maaş verirsen orada adaletsizlik başlar işte!

Bir canın emanet edildiği insana, hak ettiği maaşı vermezsen bir süre sonra o işi yapacak insanları bulamayacak Türkiye!

Geçtiğimiz günlerde bu dertten muzdarip bir hemşire arkadaş ile konuştum.

Devlet memurluğundan istifa edip, kamu işçisi olmak için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Anlayacağınız AKP iktidarında devlet memuru olmanın bir anlam ve önemi kalmadı!