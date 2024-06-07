AKP, TSK’yı Yeniçeri Ocağı’na çeviriyor!

TBMM Genel Kurulu’nda, “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken bir skandal ortaya çıktı!

İYİ Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bu kanun teklifinde olduğu gibi, Silahlı Kuvvetlerimizi ilgilendiren her kanun teklifinde 'uyum düzenlemesi' denilerek Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları daha da işlevsiz hâle getirilmektedir." diye konuştu.

Teklifin sekizinci maddesiyle üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıları terfi ettirme yetkisinin ilgili kuvvet komutanlarından alınarak doğrudan bakanlıklara verilmesinin amaçlandığını dile getiren Ataş, teklifin 10’uncu maddesiyle ise üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşları terfi ettirme yetkisinin ilgili kuvvet komutanlarından alınarak doğrudan bakanlıklara verilmesinin amaçlandığını belirtti.

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Dursun Ataş’ın bu konuşması üzerine ilgili kanun teklifini bulup okudum. Gerçekten de birçok maddede “ ‘Genelkurmay Başkanlığınca’ ibareleri ‘Millî Savunma Bakanlığınca’ şeklinde değiştirilmiştir.” diye ifadeler var. Tabii değişikliğin ne anlama geldiğini anlamak için 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun ilgili maddelerini, değiştirilmiş şekliyle değerlendirmek gerekir.

Dursun Ataş, siyasete girmeden önce astsubay kıdemli başçavuş rütbesiyle emekli olmuş bir kişi. Yani TSK İç Hizmet Kanunu’nu iyi biliyor ki kanun maddelerindeki değişikliklerle ne yapılmak istendiğini çok net görüyor...

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Diğer partilerin tepkilerinin ise askerî terfi sisteminin bozulmasıyla ilgisi bile yok.

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, bu kanun teklifinin Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir teklif olmadığını belirterek, en kısa zamanda bütün ihtiyaçlara cevap verecek bir kanun teklifinin Meclis'teki tüm partilerin katılımıyla hazırlanması gerektiğini söyledi.

Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için getirilen disiplin ve görevden alma kriterlerinin teklifle genişletildiğini kaydeden Yamalı, "Bu kriterlerin genişletilmesi ve uygulamada muğlaklık olması personel üzerinde bir baskı veya stres meydana getirmemeli ve moral bozucu etkilerin yer almaması sağlanmalıdır." dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise teklifin alelacele hazırlandığını belirterek, "Askeriye için önemli pek çok konunun yer almadığı bir teklif karşımızda. Çok önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz askerî sağlık sistemine yine yer verilmemiş mesela." diye konuştu.

Askerî hastanelerin vakit geçirmeden yeniden açılması gerektiğini dile getiren Ceylan, askerî mahkemeler ve yargı sisteminin de çok geçmeden yeniden oluşturulması gerektiğini söyledi.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, özlük haklarıyla ilgili olarak "Başta emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar ile kıdemli binbaşılar olmak üzere, özlük haklarının iyileştirilmesi maalesef bu aşamada mümkün olamamıştır. Ancak emekli muvazzaf personelimizin her türlü övgü, ödül ve desteğe layık olduğu bilinciyle, mesleki tazminatlar hususunun yakın takipçisi olduğumuz bilinmelidir. Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay, subay, general, amiral ile sivil işçi ve sivil memurlar ve bunların emeklilerinin imkânlarının iyileştirilmesi için her fırsatta gayret gösteriyoruz." dedi.

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Hulusi Akar, eski bir Genelkurmay Başkanı olarak, Dursun Ataş’ın askerî terfi sisteminin bozulmasıyla ilgili eleştirisine cevap vermedi...

Öyle anlaşılıyor ki dünyanın en disiplinli ordusu olan; bunu da hiyerarşik sistemiyle sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, terfi sistemini bozarak Yeniçeri Ocağı’na çevirmeye çalışıyorlar!