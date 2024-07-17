AKP ve İçişleri’nde el öpme rahatsızlığı. Flaş bilgi sızdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
AKP ve İçişleri’nde el öpme rahatsızlığı. Flaş bilgi sızdı

Gazeteci İsmail Saymaz Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in Devlet Bahçeli'nin elini öpmesinin AKP’yi ve İçişleri Bakanlığını rahatsız ettiğini iddia etti.

Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz öpmüş ve görüntü gündem olmuştu.

FLAŞ İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz konuyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Saymaz, Karadeniz’in Bahçeli’nin elini öpmesiyle ilgili bazı kesimlerin rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Saymaz AKP ve İçişleri Bakanlığı’nın bu durumdan rahatsız olduğunu iddia etti.

İki düzey isimden öğrendiği bilgileri aktaran Saymaz, Karadeniz’in ülkücü bilinmediği ve çevresi tarafından beklenmedik bir harket olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünde Ankara'da Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret etti.

Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılarken Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

Görüntüler infial yaratmış ve tartışma konusu olmuştu.

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