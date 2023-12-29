AKP’de istifa

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
AKP’de istifa
AKP Karabük Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP’de bir istifa yaşandı. AKP Karabük Eskipazar İlçe Başkan Ali Ünal istifa etti.

Ünal, sosyal medya hesabından istifasını duyurarak, “AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa ediyorum.” dedi.

Ünal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Makamdan mevkiye, kadar her şey gelip geçiyor. Sadece meziyet ve şahsiyet kalır.

Emek ziyan olmaz, eser unutulmaz. Unutulmayacak eser, meziyet, şahsiyet ve hoş bir seda bırakabildiysek bizim için pek iyi bir vedadır.

AKP gibi büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum, 20.12.2019 tarihinden bu zamana yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğum AKP Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda istifa ediyorum.

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