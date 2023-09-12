AKP'de MYK toplandı

AKP MYK toplantısı, saat 16.20'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıp, soruları yanıtlaması bekleniyor.
12 Eylül 2023 Salı
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AKP MYK toplantısı, saat 16.20'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıp, soruları yanıtlaması bekleniyor.