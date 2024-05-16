İmam Hatipli Ahmet Hakan: Arapça kutsal dil değildir kardeşim

Arapça tabelalar tartışmasına İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.

Ahmet Hakan Arapça’nın kutsal bir dil olmadığını savundu.

Yazısında Arapça ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışma yaratan CHP lideri Özgür Özel’e de destek veren Ahmet Hakan, “Konuyu hiç sulandırmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

“ARAPÇA KÜFÜR EDİLİR, AHLAKSIZLIK YAPILIR”

Değildir kardeşim değildir. Hiçbir dil kutsal değildir, Arapça da değildir. Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi... Arapça da küfredilir, Arapça da inkâr edilir, Arapça da şirk koşulur, Arapça da ahlaksızlık yapılır, Arapça da yeryüzünün en büyük rezilliklerine imza atılır. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Arapça diğer dillerden daha mukaddestir. Bu dil, kutsal bir dildir. Aman bu dile saygı gösterelim” demedi.

“KONUYU SULANDIRMAYIN”

Özgür Özel, “Arapça’ya karşı özel bir düşmanlık yapmayalım, Arapça’yı özel olarak aşağılamayalım” dedi. Arapçaya karşı özel düşmanlık yapanlara yönelik olarak... “Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz, bari Kuran’ın Arapça olmasının bir hatırı olsun” demeye getirdi. Yani “vay efendim Arapça kutsal bir dil midir” falan diye konuyu sulandırmaya hiç gerek yok.