Erdoğan için “Canımı veririm” diyen Afgan genç: Günlük 700 TL alıyorum

Medya Ankara Youtube kanalında Afganlı gencin sözleri gündem oldu. “Günlük 700TL alıyorum” diyen Afganlı gencin “Erdoğan'ı çok seviyorum” demesi tepki çekti.

Ankara Ulus'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu sorusuna verilen cevap gündem oldu.

Röportajda, “Erdoğan'ı çok seviyorum” diyen Afganlı gencin sözleri şu şekilde:

“Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Ben Afganistanlıyım. İsterse ona canımı veririm ben. 8 sene önce Türkiye’ye geldim. Ormanda çalışıyorum. Kesim yapıyorum. Ağır işlerde çalışıyorum. Orman kesimleri yapıyorum. 16 saat çalışıyorum.”