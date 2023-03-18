MHP meclis üyesi iktidarı topa tuttu: Şanlıurfa'daki sel felaketinde AKP'lilerin yanlarında olmadığını söyledi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da Çarşamba günü sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Felakette açıklanan son verilere göre ise 17 kişi hayatını kaybederken, arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MHP'li Meclis Üyesi Osman Karaağaç, Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Karaağaç paylaşımında, "Ben çamurun altındayım can veriyorum. Sen beni sormuyorsun. Neredesin peki?" diyerek sert çıkıştı.

Karaağaç, "Ben söyleyeyim mi neredesin? Sen şu anda mensubu bulunduğun siyasi partinin genel merkezinde ben nasıl listeye girerim diye yalakalık yapıyorsun. Ama ben burada can veriyorum sen yoksun." diye konuştu.

"ÇAMURUN ALTINDAYIM CAN VERİYORUM SEN BENİ SORMUYORSUN"

Karaağaç'ın ifadeleri şöyle:

"Sel felaketi başlandığından itibaren Şanlıurfa valisi, Büyükşehir belediye başkanı, bürokratları yani ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, emniyet müdürü, jandarma hepsi sahadaydı. Bununla yetinmeyerek hükümet Allah razı olsun Bakanlarını bile gönderdi.

Evet İç İşleri bakanımız ve beraberindeki heyet sahadaydı ama kim yoktu? İşte mesele orda. Herkes vardı kim yoktu. Demek ki herkes yokmuş. Kim yoktu? Vekillerimiz. Vekil diye seçim gönderdiklerimiz. Bakın ben hiçbir siyasi partiden aday değilim. Milletvekili adayı değilim.

"NEREDESİN?"

Siyasi kimliğimi de bir yere koyuyorum. Bütün siyasi partilerin milletvekillerinden bahsediyorum. Hangi siyasi partinin milletvekili vardı yanımızda? Oy verip meclise gönderdiğimiz vekiller neredeydi? Sadece CHP'nin milletvekili Aziz Aydınlık sahadaydı. İster siyasetini beğenin, ister beğenmeyin. İster CHP'yi severiz, ister sevmeyiz. Ama öbür milletvekilleri nerede? Neredesiniz? Allah'ınızı severseniz ya. Size ihtiyacımız olduğu zaman yoksunuz. Şimdi hangi yüzle geleceksiniz? Ha utanmadan bazı milletvekillerimiz sosyal medyadan kutlama yapıyor. Ne kutlaması yapıyor Harran Üniversitesi'nin rektörü atanmış hayırlı olsun. Bana ne hayırlı olsun? Ben çamurun altındayım can veriyorum. Sen beni sormuyorsun. Neredesin peki? Neredesin? Ne yapıyorsun?

"BEN BURADA CAN VERİYORUM SEN YOKSUN"

Ben söyleyeyim mi neredesin? Sen şu anda mensubu bulunduğun siyasi partinin genel merkezinde ben nasıl listeye girerim diye yalakalık yapıyorsun. Ama ben burada can veriyorum sen yoksun. Hangi yüzle gelip benim yüzüme bakacaksın? Eğer bende biraz akıl şuur varsa bunun hesabını sizden soracağım. Bakın ben tekrar ediyorum ben şu anda siyasi kimliğimi bir yere bıraktım. Davutoğlu'nu severim sevmem, Meral Akşener'i severim sevmem, Cumhuriyet Halk Partisi'ni severim sevmem o ayrı bir konu ama üç tane siyasi lider neredeydi Şanlıurfa'daydı. Peki siz neredeydiniz?."