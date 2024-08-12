AKP’den Ahmet Davutoğlu çıkışı. Gelecek Partili Vekil ‘Genel Başkanımız ile geri döneriz’ demişti

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden milletvekili olarak seçilen bazı Gelecek Partisi üyelerinin AKP'ye katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AKP ile görüşmelerin yapıldığını onaylayarak Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi olduğunu söyledi. Yamalı, AKP’ye geçerlerse bunun Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile birlikte olacağının altını çizdi.

Yamalı'nın bu çıkışı dengeleri değiştirirken, AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner’den çarpıcı bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Önce birliği dağıtmak için ayrılın. Ayrıldıktan sonra Erdoğan karşıtı hatta düşmanı cephenin militan bir parçası olun. Şimdi de birliği sağlama gerekçesiyle dönebileceğiniz mesajı verin. Bravo!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Mehmet Metiner

"ERDOĞAN AYNI ERDOĞAN"



AKP’nin aynı AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aynı Erdoğan olduğunu belirterek bir değişim olmadığını vurgulayan Metiner, Gelecek Partili vekillere: “Ayrıldığınız AK Parti eski AK Parti. Yani ayrıldığınız dönemdeki AK Parti. “Ne değişti?” sorusunu yöneltti.



“Ayrılmanız ve sonrasında şer cephesinde Erdoğan karşıtlığı temelinde bir araya gelmeniz mi hatalıydı, yoksa partiye tekrar dönmeniz mi doğru?" sorusunu da soran Metiner, AKP’ye geçecek kişilerin özeleştiri vererek dönmeleri gerektiğini savundu.



Hatadan dönmenin erdemlilik göstergesi olduğunu vurgulayan Metiner ayrıca, Gelecek Partililerin birliği sağlayacak siyasi mesih gibi takdim etmelerine itiraz edeceğini belirtti.

Geçmiş dönemde aynı safta durduklarını hatırlatan Metiner, “Herkes/hepimiz hatalarımızı kabul ederek birbirimize yeniden sarılırsak bundan en fazla memnuniyet duyanlardan biri en başta ben olurum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AKP'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nden AKP'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Nedim Yamalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bazı görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Yamalı'nın açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.



AKP’nin kurucularından biri olduğunu söyleyen Yamalı, “Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var" demişti.

Mustafa Nedim Yamalı - Ahmet Davutoğlu

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS’E GİRDİLER

Gelecek Partili vekiller, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde ‘Altılı Masa’ ile yapılan ittifak sonrası CHP listelerinden Meclis’e girmişti.

GELECEK PARTİSİ VEKİLLERİ

Selçuk Özdağ

İsa Mesih Şahin

Mustafa Nedim Yamalı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun

C. Kani Torun

Sema Silkin Ün

Doğan Demir

Selim Temurci

Mustafa Bilici

Hasan Ekici