AKP'den CHP'ye bayram ziyareti

AKP heyeti Kurban Bayramı sebebiyle CHP’yi ziyaret etti. AKP Ankara milletvekili Murat Alparslan başkanlığındaki heyette AKP Kadın Kolları MYKK üyesi Elif Yeşil Marazdan ve AKP Gençlik Kolları’ndan Derya Çıraklı yer aldı. CHP heyeti, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, Hakların Demokratik Partisi (HDP) heyetlerini ağırladı. Bu buluşmalarda ise ekonomi, kadın hakları ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemi hakkında konuşuldu.

İHA'nın haberine göre; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Başkanlığındaki kabul heyetinde ise Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog yer aldı. Görüşmede İsveç’te yapılan Kur’an-ı Kerim yakma eylemi, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri ve 6 Şubat depremleri ele alındı.

Kurban Bayramı’nın barış ve kardeşlik anlayışıyla geçmesini temennisinde bulunan Nazlıaka, “Deprem bölgesinde yaşananlar nedeniyle oralar bayram evi değil yas evi. Halen oradaki sorunlar geleceğe dair kaygılar devam ediyor. Ekonomik sorunların olduğu, bırakın kurban kesmeyi torunu geldiğinde ne harçlık vereceğim kaygısı duyanlar fazla. Yani zor bir bayram” diye konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri hakkında da konuşan Nazlıaka, “Bu seçim ne kadar adil seçimdir şüphelerimizi not etmek isteriz. Dublajlarla montajlarla, devlet gücünün parti gücüne dönüştürüldüğü seçim oldu. Önümüzde yerel seçim var bunların eşitlikçi sürmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’li isimlerin yeni anayasa desteğine dair değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, “Var olan anayasaya uymayanlar, AYM’nin şimdi nasıl yeni anayasa yapacak bu konudaki şüphelerimi kaydederek iyi bayramlar dileyeyim” ifadelerini kullandı.

Bayramların muhabbetin mutluluğun, birliğin, beraberliğin azami derece hissedildiği, sorunların ve küskünlüklerin unutulduğu müstesna zamanlar olduğunu hatırlatan AKP’li Alparslan ise, “Barış iklimine huzura hem ülkemizde hem de dünyada ihtiyaç olduğu hakim. Depremlerden sonra millet olarak büyük acıyı hissediyoruz. Fakat güçlü ve büyük bir devletiz. Başka yerde çok daha azı gerçekleşmiş olsa altından kalkmak imkansızken bu güçlü devlet yaraları sarabildi. Belki giden canlar geri gelmez ama verilen sözler yerine getirildi. Bayram havasında seçimi de gerçekleştirdik. Bu millet yeni Türkiye yüzyılın kapılarını ardına kadar araladı. Bu seçimlerde kendisinin anayasa yapma konusundaki iradesini de ortaya koydu. Sizlerin de buna olumlu katkı yapacağınızı umuyoruz. Sizlerin de katkısını ve desteğini Meclis’te görürüz diye umuyoruz. Ekonomiyle ilgili beklentilerin farkındayız ama bu millet ve devlet çok büyük. Her türlü zorluğun üzerinden gelebilecek kabiliyetteyiz. İnşallah biz milletin emrinde hizmet yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimler üzerine Nazlıaka’nın sözlerine cevap veren Alparslan, seçimlerin adil hukuki yapıldığına dair kimsenin şüphesinin olmadığını belirtti. Alparslan şu şekilde devam etti:

“Yeni anayasa millet olarak beklentimiz. Anayasaya uymamak beyanını kabul etmek mümkün değil. Biz tüm hukuk çerçevesinde siyaset üreten bir partiyiz, hukuk ne ise Anayasa Mahkemesi kararı neyse uyarız. Anayasa değişikliğindeki talebimize milletin talebine katlı sağlamanız sizlerin de vesile olmasını isteriz.”