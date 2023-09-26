AKP’den emekli maaşı açıklaması. Tarih vererek konuştu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir toplantıda milyonlarca emekliyi etkileyen maaşlarla ilgili açıklamada bulundu. AKP'li isim maaşlara yapılacak iyileştirmelerle ilgili olarak tarih de verdi.

KAYNAK: AA
AKP’den emekli maaşı açıklaması. Tarih vererek konuştu

“2023 Şehir Buluşmaları” toplantısına katılmak üzere Bitlis’e gelen Akbaşoğlu, AKP İl Başkanlığında, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve partililerle bir araya geldi.

Akbaşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin bütün kademeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bitlis’in geleceği için istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

21 YIL HATIRLATMASI

AKP’nin 21 yıldır kesintisiz iktidar olarak millete hizmet ettiğini anlatan Akbaşoğlu, bunun tarihi bir başarı ve demokraside Guinness Rekorlar Kitabı’na geçecek bir destan olduğunu ileri sürdü.

"TÜRKİYE VE DÜNYADA DALGALANMALARA VESİLE OLDU"

İki yıl mücadele edilen pandeminin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

kpek-emekli.jpg

Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl koridorlarında yaşanan tıkanıklık Türkiye ve dünyada dalgalanmalara vesile oldu ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke olarak, bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek tahıl koridoru krizini aşan bir politika izledi.

"YAKIN ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE..."

Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır.

Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız.

2024’e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır.

İlgili Haberler
Emekliye bayram ikramiyesi verilecek ama her emekliye değil!
Milyonlarca çalışan ve emekliye kötü haber! Maaşlara zam sınırı geliyor
EYT’den emekli olmuştu! Hamdi Alkan ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Erdoğan'ın sağ kolundan canlı yayında en düşük emekli maaşı açıklaması
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı Spor
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı