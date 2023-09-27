AKP’de bir koltuk boşaldı onlarca kişi başvurdu. Hepsi bu anı bekliyormuş

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın’ın dün (26 Eylül) görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır il başkanı olmak isteyen 31 kişi dün başvuruda bulundu. Başvuranlar arasında altı kadın yer alıyor.

AKP’de bir koltuk boşaldı onlarca kişi başvurdu. Hepsi bu anı bekliyormuş

AKP, Diyarbakır İl Başkanlığı’na ilk kez kadın il başkanı atayabilir. Başkanlık için AKP Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış‘ın ismi konuşuluyor.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmayan ama ismi konuşulan partinin önemli isimleri de yer alıyor.

Başkanlık için adı geçenlerin başında 4. ve 5. dönem Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) olan ve şu anda AKP Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış geliyor.

Alkış’ın atanması durumunda AKP, Diyarbakır’da ilk kez bir kadını il başkanlığı görevine getirmiş olacak.

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TEKLİF KABUL EDİLMEDİ İDDİASI

Medyascope‘un AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Diyarbakır İl Başkanlığı için eski bir milletvekili ve iki sivil toplum kuruluşu temsilcisine de teklif götürüldü. İddiaya göre eski milletvekili il başkanlığı teklifini kabul etmedi. Edinilen bilgiye göre milletvekili, parti içinde çalıştığını ve yeni isimlere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

EN GÜÇLÜ İSİMLER

Diyarbakır İl Başkanlığı için Alaattin Parlak, Zeynep Alkış, Abdülhamit Güvensen ve Ali Rıza Fırat’ın en güçlü adaylar olduğu söyleniyor. Başvuruların ardından yapılan temayül yoklamasının sonucu henüz açıklanmadı.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı için başvuranların isimleri şöyle:

Ayşegül Biçer, Muhammed Akar, Atilla Kaymaz, Onur Değer, Hakan Çelebi, Bülent Oğuz, İlhami Kahraman, Bedirhan Akyol, Abdülhadi Akaydın, Hüseyin Cengiz, Mehmet Yıldırım, Şükran Akıcı, Songül Konur, Saime Donar Erberk, Mehmet Kızılkaya, Abdülhamit Güvensen, Murat Onat, Mahmut Karahan, Süleyman Elhakan, Figen Sert, Hüseyin Denli, Murat Veysel Karadaş, Mehmet Ali Kırsaçlı, Ali Rıza Fırat, Erhan Yıldız, Ahmet Maruf Demir, Fatma Biçer, Mehmet Karakaş, M. Hayrullah Akyıldız ve Mehmet Özbaş.

ZEYNEP ALKIŞ?

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı için adı öne çıkan Zeynep Alkış, 1978’de Siirt’te doğdu. Orta öğrenimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Alkış, başörtüsü meselesi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler, Medya Tanıtım bölümünü 2. sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nü bitirdi. Alkış, STRUGA Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı.

Zeynep Alkış, üç dönem AKP Mardin İl Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Başkanlığı yaptı. Alkış, AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde MKYK’ya seçildi. 4 ve 5. dönem MKYK üyeliği yapan Alkış, şu anda Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

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