AKP’den geri adım. Yargı paketinden çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’den geri adım. Yargı paketinden çıkarıldı

Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde büyük tepki çekmişti. O karar yargı paketinden çıkarıldı.

AKP, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını dair düzenlemeyi 9. Yargı Paketi'ne eklemiş ve Meclis'e göndermişti.

Muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan söz konusu madde yargı paketinden çıkarıldı.

CHP ile Aile Bakanı’nın görüşmesi başladı. Görüşme öncesi tartışmaların odağındaki kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka görüşmesi başladı.

Görüşme öncesi Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.

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