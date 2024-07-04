Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak

Kaynak: BBC Türkçe
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak

Yeni yargı paketinde birçok kadını üzecek bir soyadı maddesi de yer aldı.

AKP'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 9. Yargı Paketi’nde soyadı kullanımına ilişkin bir madde dikkat çekti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler teklifte kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabileceği öngörüldüğünü belirtti.

ANAYASA MAHKEMESİ EŞİTKLİĞİ AYKIRI KARARI ALMIŞTI

Daha önce Anayasa Mahkemesi, bir kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilmesine ilişkin düzenlemeyi “eşitlik” ilkesine aykırı bulmuş ve iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, kadının evlendikten sonra da isterse bekarlık soyadını tek başına kullanmasına olanak tanınması gerektiği vurgulanmıştı. Anayasa Mahkemesi TBMM’ye de bu yönde bir yeni düzenleme yapması için 9 aylık süre vermişti.

9. Yargı Paketi’nde, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi dikkate alınmayarak ve iptal edilen düzenlemedeki gibi kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabileceği yönünde madde hazırlandı.

Düzenlemenin gerekçesinde ise anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmalarının, çocuk üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve çocuğun hangi soyadını kullanacağının tartışma konusu olacağı savunuldu.

Yargı Paketindeki maddeye göre kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.

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