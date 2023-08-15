AKP'den hala açıklama yok. İstanbul’un 30 mil yakınında Türk gemisine Rus komandolar baskın yaptı

Rus askerlerinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na hareket eden Palau bayraklı ‘Şükrü Okan’ isimli Türk gemisine yaptığı baskın, iki gündür gündemden düşmezken Türk yetkililerden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gemiyi durmaya zorlamak için bir Rus savaş gemisinden hafif otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Vasily Bykov Rus devriye gemisinin Palau bandıralı, Şükrü Okan isimli gemiye, gemi kaptanının denetim için durma ihtarına yanıt vermemesi üzerine otomatik silahlarla ateş açtığı iddia edildi.

Askerlerin Kamov Ka-29 helikopteri (Taarruz nakliye zırhlı helikopteri) ile gemiye çıkarma yaptığı belirtilen Savunma Bakanlığının açıklamasın devamında, "Denetim grubu gemideki çalışmalarını tamamladıktan sonra Şükrü Okan gemisi, İzmail Limanı istikametine doğru yoluna devam etti" denildi.

Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise Romanya'ya giden bir gemiyle ilgili bir olay yaşandığından haberdar olunduğunu ve Ankara'nın konuyu araştırdığını aktardı.

Türkiye'den olaya ilişkin resmi ya da gayri resmi herhangi bir açıklama gelmiş değil.

“AKP’NİN KİŞİYE ÖZEL DIŞ POLİTİKALARI MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMUŞTUR”

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, söz konusu baskına ilişkin AKP iktidarından hala bir açıklama gelmemesine tepki gösterdi.

Cinisli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Rus Donanmasına ait devriye gemisi, Palau bandıralı olmakla birlikte Türk olduğu açık olan kargo gemisini uluslararası sularda, İstanbul'un 30 mil YAKININDA ikaz ateşi açarak durduruyor ve Rus askerleri helikopterle gemimize inip arama yapıyorlar.

Aba altından sopa gösterilirken Karadeniz’de en uzun ikinci sahile ve en büyük Münhasır Ekonomik Bölgeye sahip Türkiye’yi yöneten AKP iktidarı ne yapıyor?

Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Dışişleri Bakanlığı’ndan ciddi cevap ve açıklama bekliyoruz.

AKP’nin KİŞİYE ÖZEL ciddiyetsiz dış politikaları milli güvenlik sorunu olmuştur!