Rus askerlerinin Türk gemisine yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı. Türk mürettebat bozkurt işareti yaptı

Rus askerlerinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na hareket eden Palau bayraklı ‘Şükrü Okan’ isimli Türk gemisine yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı. Güvertede tek sıra halinde bekletilen Türk mürettebattan bir kişinin bozkurt işareti yaptığı görüldü. Öte yandan Ukrayna olayı kınarken, Türkiye’den henüz bir açıklama gelmedi.

Rus askerlerinin Türk gemisine yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı. Türk mürettebat bozkurt işareti yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı ‘Şükrü Okan’ adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığını ve gemiyi durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna’nın İzmail Limanı'na hareket ettiği iddia edilen gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığı, ancak buna tepki verilmediği, bunun üzerine geminin uyarı ateş açılarak durdurulduğu belirtildi.

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ASKERLER HELİKOPTERLE İNDİ

“Gemiyi zorla durdurmak için otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, askerlerin Ka-29 helikopteriyle gemiye iniş yaptığı, incelemenin ardından geminin İzmail Limanı’na doğru yol almaya devam ettiği ifade edildi.

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BASKININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus askerlerinin gemiye baskın yaptıktan sonra helikoptere bindiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

O sırada, Türk mürettebatın ise güvertede tek sıra halinde askerlerin gitmesini beklediği görüldü.

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Rus askerinin kötü hava şartları dolayısı ile helikoptere binmekte güçlük çektiği görülürken, helikopterin gemiden uzaklaşarak yeniden gemiye iniş yaptığı görüntülere yansıdı.

Olayda askerler tarafından herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için geminin seyrine izin verildiği öğrenildi.

Öte yandan güvertede bekleyen Türk mürettebattan bir kişinin bozkurt işareti yaptığı görüldü.

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UKRAYNA’DAN KINAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'de Şükrü Okan adlı Türk kuru yük gemisine ateş açmasını kınadığını açıkladı. Açıklamada, Rusya'nın uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği ve gemilerin Karadeniz'den geçişini engellediği belirtildi. Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya'nın eylemlerini önlemeye çağırdı.

BASKINA TÜRKİYE'DEN TEK TEPKİ ÇIKMADI

Türkiye'den olaya ilişkin resmi ya da gayri resmi herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Romanya'ya giden gemiyle ilgili bir olay yaşandığından haberdar olunduğunu ve Ankara'nın konuyu araştırdığını aktardı.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Ukrayna’ya giden her geminin silah taşıdığı potansiyelini taşıdığını açıklamış ve buna göre bir pozisyon alacaklarını duyurmuştu.

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