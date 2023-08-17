İletişim Başkanlığı'ndan 'Rusya'nın Türk gemisine yaptığı baskın'la ilgili açıklama: Muhataplar uygun şekilde ikaz edilmiştir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı Şükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığı ve gemiyi durdurduğu açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Rusya Federasyonu'ndaki muhatapların "uygun şekilde ikaz edildiğini" bildirdi.

"GEMİNİN SAHİBİ TÜRK OLSA BİLE GEMİ TÜRK BAYRAKLI BİR GEMİ DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' şeklindeki iddialar Manipülasyon içermektedir. Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan bayrak devletidir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Şükrü Okan isimli gemiye Rus askerleri tarafından Karadeniz'de yapılan baskına ilişkin bir mesaj paylaşmış, Ankara'nın konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamasını eleştirmişti.