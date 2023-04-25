AKP’den Hizbullahlı açılış

14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan ve AKP listelerinden milletvekili adayı gösteren, laik Cumhuriyeti ve kadınları hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen HÜDA PAR, tepki çeken bir adım daha attı. AKP’den Batman milletvekili adayı olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, önceki gün Batman’da seçim bürosu açılışına katıldı.

TEKBİR GETİRDİLER

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, açılışta, yasadışı şekilde medrese eğitimi veren ve Taliban’la yakın ilişkisi bilinen Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı ve Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan da yer aldı. Burada konuşan Ramanlı, “14 Mayıs’ta iki grup yarışıyor; birinin elinde yapılmışlar ve yapılacaklar listesi, diğerinin elinde bozulacaklar, imha edilecekler ve ifsat edilecekler listesi var. Bu ferasetli millet kendine düşmanını dost olarak göstermeye çalışanlara kanar mı?” sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

Konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde Ramanlı ile Kılıçarslan birlikte kurdele kesti ve seçim bürosunu açtı.