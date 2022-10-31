AKP’den istifa eden Fakıbaba tehdit aldığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba tehdit edildiğini açıkladı. Halk TV yayınlanan ‘Sansürsüz’ isimli programda konuşan Ahmet Eşref Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin soy isminin ‘Yıldız’ olduğunu kaydetti. Daha önce de AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını söyledi.

Fakıbaba, “Türkiye’de gözü dönmüş kişilerin neler yapabileceğini Türkiye’de herkes bilir” diyerek savcılığa başvurduğunu söyledi.

Fakıbaba’nın açıklamalarından şu şekilde:

"300 KİŞİNİN BANA NASIL SALDIRDIĞINI URFA HALKI BİLİYOR"

“Benim geçtiğim yolları öğrendiğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Birinci kırılma dedim, milletvekili listesiydi… Bu milletvekili listesini ‘Ahmet Fakıbaba yaptı’ dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileri ile kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanının AK Parti ilçe başkanına namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar.

"ÖLEBİLİRDİM"

Barış Terkoğlu’nun “AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ailesi içinden 10-15 kişinin sizin bulunduğunuz yere gelip hakaret etmesinden bahsediyorsunuz doğru mu?” demesi üzerine Fakıbaba “Hakaret değil sadece, tehdit… Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. İbrahim Halil Yıldız’la mahkemelik olay devam ediyor. İbrahim beyle bir telefonda görüştük, sonra kardeşi aradı, 10-15 kişi geldi, küfürler hakaretler. Orada olsam belki kapı kırılıp girilecekti. Öle de bilirdim.

"SOYADI YILDIZ"

Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim. Düşman kazandım mı Yıldız ailesinden? Ben 10 gün öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Soy ismi Yıldız olan. Buna hakimler savcılar karar verecek. Yıldız ailesinin bu yaptığını AK Partili vekilin de diyerek o suçu ona yüklemenin de doğru olmadığına inanıyorum. Beni 10-15 kişinin devletin misafirhanesinde darp etmek için geldiklerinde ben İbrahim Halil Yıldız ile telefonda görüştüm. Birbirimize çok kötü şeyler söyledik. Ardından kardeşi aradı beni, sonra 10-15 kişi geldi. Buna rağmen ben diyemem ki ben milletvekili şöyle böyle diyemem.

Daha 10 gün önce soy ismi Yıldız olan biri arayıp çok büyük hakaret etti, aynı hakaretleri kendisine iade ettim. Her şey olabilir. Gözü dönmüş insanların neler yapabileceğini Türkiye’de herkes bilir.”