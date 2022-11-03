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İYİ Partili Eşref Fakıbaba, kendisini tehdit eden ismi canlı yayında açıkladı

AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 19:22
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İYİ Partili Fakıbaba, kendisini tehdit eden ismi canlı yayında açıkladı

İYİ Partili Eşref Fakıbaba, kendisini tehdit eden ismi canlı yayında açıkladı
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Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de hem AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta ise Meral Akşener’in genel başkan olduğu İYİ Parti’ye katıldı.

İstifasının perde arkasına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, soyismi ‘Yıldız’ olan bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba, daha önce de AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını anlattı.

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Fakıbaba bugün t24’te Candan Yıldız’ın konuğu oldu. YouTube kanalına konuk olan Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.

Candan Yıldız’ın, “AKP’li vekil ile alakası var mı?” sorusuna ise Fakıbaba, “Yıldız ailesi ile ilgisi var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa biz bildirdik” diye yanıt verdi.

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