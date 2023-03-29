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Yolsuzlukla savaşan başkan İYİ Parti'ye katıldı. AKP'den seçilip AKP'li eski Belediye Başkanı'nın yolsuzluklarını ortaya çıkarınca görevden alınmıştı

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasının ardından AKP'den de istifa eden Rasim Arı, eşi Melek Arı ile birlikte İYİ Parti'ye katıldı

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:56
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AKP'den istifa eden Rasim Arı ve eşi İYİ Parti'ye katıldı

Yolsuzlukla savaşan başkan İYİ Parti'ye katıldı. AKP'den seçilip AKP'li eski Belediye Başkanı'nın yolsuzluklarını ortaya çıkarınca görevden alınmıştı
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Nevşehir'de bir önceki dönemin AKP'li belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından görevden alındığı öğrenilmişti.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan 2021 yılında, AKP'den de Ocak ayında istifa eden Rasim Arı ve eşi Melek Arı İYİ Parti'ye katıldı.

Rasim ve Melek Arı'nın rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

'EN CESUR İNSANLAR YOLSUZLUK YAPMAYANLARDIR'

Rasim Arı, İYİ Parti kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Kardeşlerine tuzak kurmaya çalışanlarına şunu ifade edeyim ki, en cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün maalesef insanların vicdansızca fakirleştirildiği, kutuplaştırıldığı, devletimizin ise şuursuzca güçsüzleştirildiği ucube bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük bir sınav veriyoruz. Her gün saçma sapan açıklamalarla yıpratılan sinirlerimiz var, her gün akıl dışı kararlarla söndürülen umutlarımız var. Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme milletçe yapacağımız kritik bir seçim var. Vereceğimiz çok önemli bir karar var. Tam 1.5 ay sonra milletçe tarihi bir karar vereceğiz. Ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolup gideceğiz. Ya cumhuriyetin yeni asrını hep birlikte müjdeleyeceğiz ya da ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun eğeceğiz. Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da istibdatın karşısında 'Yaşasın Hürriyet' diye bağıracağız" ifadelerini kullandı.

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