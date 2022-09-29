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AKP’den seçim hamlesi: Binali Yıldırım başkanlığında 'akiller heyeti' kuruluyor

AKP'de seçim sürecinde yol haritasını hazırlayıp, denetlemesini yapmak için strateji birimi, partiye danışmanlık görevi yapması için de akiller birimi kuracağı belirtildi. Kurucu isimlerin akiller biriminde yer alacağı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 01:29
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AKP’den seçim hamlesi: Binali Yıldırım başkanlığında 'akiller heyeti' kuruluyor

AKP’den seçim hamlesi: Binali Yıldırım başkanlığında 'akiller heyeti' kuruluyor
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AKP haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara başladı.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in iddiasına göre; AKP Genel Merkezi’nde yeni birimler kurulmaya başlandı.

Habere göre seçim sürecinde partinin koordineli çalışması ve yeni stratejiler geliştirmesi için partinin tecrübeli isimlerinin yer alacağı bir birim kurulacağı ifade edilirken, partiye danışmanlık yapacak akiller biriminin kurulacağı belirtiliyor.

İktidarın kuracağı birimlerden birinin Strateji Birimi olacağı ifade edilirken, bu birimde ise Mahir Ünal, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Yalçın Akdoğan, Bülent Turan ve Efkan Ala gibi isimlerin olacağı kaydedildi.

Öte yandan Binali Yıldırım başkanlığında ise Akiller Birimi’nin kurulacağı kaydedilirken, bu birimde ise AKP’nin kurucu isimlerinin yer alacağı ileri sürüldü.

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