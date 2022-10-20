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Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi. Sağlık bakanı Koca’dan açıklama

AKP'li Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 20:09
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Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi. Sağlık bakanı Koca’dan açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı, Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldüğü aktarılan açıklamada, heyetteki AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın Yıldırım ve Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kaldığı, araç şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK
20.10.2022 20:21
gEÇMİŞ OLSUN.ALLAH ŞİFA VERSİN  
 
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