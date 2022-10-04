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Deniz Gürel’den flaş AKP kulisi! Seçim üssünü açıkladı

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel AKP ile ilgili kulis bilgisini paylaştı. Gürel "AK Parti’nin seçim üssü Erdoğan’ın mitingleri olacak. Erdoğan’ın miting yaptığı yerlerde koordinasyon merkezleri konumlanacak. AK Parti’nin milletvekili listelerinde 3’te 1’inden daha fazla bir değişim planlanıyor." dedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 01:27
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Deniz Gürel’den flaş AKP kulisi! Seçim üssünü açıkladı

Deniz Gürel’den flaş AKP kulisi! Seçim üssünü açıkladı
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tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle ilgili AKP kulislerinden aldığı son bilgileri aktardı.

"SEÇİM ÜSSÜ ERDOĞAN’IN MİTİNGLERİ OLACAK"

"AK Parti 2023 seçim hazırlıklarına hız verdi diyebiliriz" diyen Gürel "MYK’da Seçim İşleri Başkanlığı bir sunum yaptı, AK Parti’nin seçim üssü Erdoğan’ın mitingleri olacak. Erdoğan’ın miting yaptığı yerlerde koordinasyon merkezleri konumlanacak. Ertan Aydın başkanlığında bir ekip kampanyayı yürütecek. Hem iletişim hem sosyal medya için birden fazla ajansla çalışılacak, ‘Nasıl bir Türkiye hayal ediliyor?’ sorusuna cevap aranacak." dedi.

"KÜRT SEÇMENLE İLGİLİ YENİ BİR DİL OLUŞTURULACAK"

Gürel "Teşkilatlar 28 Ekim’de Ankara Arena’da buluşacak. AK Parti’nin milletvekili listelerinde 3’te 1’inden daha fazla bir değişim planlanıyor. Milletvekilleriyle ilgili çalışmalar, bölgedeki kanaat önderlerindeki bilgiler ışığında raporlar Binali Yıldırım’a geliyor. Kürt seçmenle ilgili yeni bir dil oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

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