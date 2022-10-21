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  • Cumhuriyet sayesinde siyaset yapabilen Mahir Ünal: Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşün

Cumhuriyet sayesinde siyaset yapabilen Mahir Ünal: Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 18:55
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir

Cumhuriyet sayesinde siyaset yapabilen Mahir Ünal: Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir."



Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.

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Lazo
21.10.2022 20:01
Siz düşünebiliyormuydunuz?  
 
Alperen Özçetin
21.10.2022 19:44
Mahir Ünal sen Türkçe den memnun değilsen Osmanlıca konuşabilirsin. Engel yok.  
 
Orhan Karakuş
21.10.2022 19:30
M.Ünal'ın yaklaşımıM.Kemal Atatürk'ün Kadim Kültürel'e atfen "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür" vecizesine,Deruni Türkçe ile nakş edişe bilvesile değişim ve dönüşüme karşı konumlanmadır.B.Slm  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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