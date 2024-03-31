AKP’li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisini darp etti

Kaynak: DHA
AKP’li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisini darp etti
Mardin’in Midyat ilçesinde, AKP Belediye Başkan adayı Veysi Şahin’in yanında bulunan kişiler, Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın’ı darp etti. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Aydın, şahıslardan şikayetçi olacağını ifade etti.

Yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda görev yapan Demokrat Parti sandık görevlisi İdris Aydın ve AKP Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanında bulunan kişiler arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

118185.jpegTartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede İdris Aydın’ın yüzüne tekme atıldı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek görevliler haricindeki herkesi okulun dışına çıkarırken Aydın, saldırının ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın kalp krizi geçirdiği iletildi ve hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olduğunda darp raporu alacağı ve saldırganlar hakkında şikayette bulunacağı ifade edildi.

KAMU KAYNAKLARI SEÇİM KAMPANYASI İÇİN KULLANILDI

Mevcut Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in, yerel seçimlere giden süreç boyunca, kendi seçim kampanyası için kamu kaynaklarını kullandığı ve konuyla ilgili hakkında birçok şikayet olduğu kaydedildi.

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