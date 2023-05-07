AKP'li bakanı Samsunspor taraftarı yuhaladı. Protesto dinmeyince TRT canlı yayını kesti

Samsunspor'un şampiyonluk kutlamalarında AKP'li Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a soğuk duş!
Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edilen Yılport Samsunspor, puanını 75'e çıkardı ve şampiyonluğunu garantiledi.
19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuşması sırasında AKP'li Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un statta olduğunu söyleyince, taraftar tarafından yuhaladı.
Tepkiler dinmeyince Samsunspor'un şampiyonluk yayınını canlı olarak ekrana getiren TRT yayını kesmek zorunda kaldı.