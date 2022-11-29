Büyük yenilgi. Turizm Bakanı'nın desteklediği aday kaybetti

TÜRSAB’ın 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da Firuz B. Bağlıkaya güven tazeledi.

Bağlıkaya, sandık başına giden üyelerin 2 bin 302'sinin oyunu alarak yeniden bu göreve seçildi. Adaylardan Ali Bilir 1193, Bilal Korkmaz 328, Eyüp Kartal ise 53 oy aldı.

Bağlıkaya, seçimlerden birkaç gün önce Ersoy'a tepki göstermiş; karşı adayları desteklediği gerekçesiyle eleştirmişti:

"Sayın Bakanımız, genel kurulumuzla ilgili yine fazla mesaiye başladı. Sayın Bakanımızın kamuoyunda defalarca zerre kadar önem vermediğini itiraf ettiği Seyahat Acentaları için harcadığı bu zaman ve emeği, bu ilgi ve gayreti takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim.

"BAKAN ERSOY ZAMANINI ADAYIM DİYENLERLE HARCIYOR"

Demek ki bugüne kadar kapısından girmediği, TGA’da yarım üyelik verecekken bir üteliği lütuf gibi anlattığı TÜRSAB, her genel kurul döneminde olduğu gibi yine önemli hale gelmiş.

Bir önceki genel kurulda bir araya getirdiği muhalefet adayları deneyimini şimdi yeniden yaşamaya başlayan bakanımız, değerli zamanını 'TÜRSAB’da adayım' diyen her arkadaşla toplantılar yaparak harcıyor."

“BUGÜN TARİH YAZDIK”

Firuz B. Bağlıkaya, gerçekleştirdiği seçim konuşmasında ise, ekibine teşekkür ederek başladı. Genel kurulda seçim kazanmanın ötesinde tarih yazdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

“Bundan önce seçimleri kazandığımızda kaybeden yok kazanan TÜRSAB var demiştik. Bu sefer kazanan yine TÜRSAB. Ama bu sefer kaybedenler var. Üç günlük dünya menfaati için yollarını, yürüyüşlerini, arkadaşlarını değiştirenler kaybetti.”

“VEFA, MÜCADELE VE DİRAYET KAZANDI”

Vefanın, mücadelenin, dirayetin kazandığını ifade eden Bağlıkaya, “Adamınızı ezdirmediniz yedirmediniz. Ezdiniz geçtiniz. Bugün burada vakarıyla, vefasıyla ayakta duranlar kazandı. Güce kibre ve zorbalığa karşı hakkı savunanlar, hakka yaslananlar, hakka tapanlar kazandı. Selam olsun hak ve hakikati hayatında rehber kılanlara. Selam olsun mandacılık, vesayetçilik için değil bağımsızlığı ve özgürlüğü için yaşayanlara. Selam olsun şereflerini ilkelerini; menfaatleriyle değiştirmeyen gerçek dava arkadaşlarıma, ilkelerini, değerlerini ayaklarında değil, alınlarında, başlarında taşıyanlara selam olsun gücün karşısında titreyenlere karşı; sarsılmadan dimdik duranlara. Selam olsun vefayı hayatının şiarı yapanlara. Ne mutlu bana ki Allah’ım bana sizin gibi yol arkadaşları nasıp etti. Rabbim Beni sizlere mahcup etmesin. Sağ olun var olun.”

TGA SEÇİMİNİ METE VARDAR KAZANDI

TÜRSAB 25’inci Olağan Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın seyahat acentalığı temsilciliği görevine ise Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı A. Mete Vardar seçildi.