AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin milyonlar akıttığı çakma Starbucks'ını ‘Deprem toplanma’ alanına yaptığı ortaya çıktı

“Bu işletme hem kanuna hem de kente aykırıdır” diyen Sarı, “Balıkesir deprem kuşağında olan bir şehir. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu durumda bu kadar vurdumduymaz, ilgisiz, sorumsuz bir yaklaşım sadece bir Amerikan taklitçiliğidir. Sahte bir marka oluşturmak için şehrimize ve bulunduğumuz alana ihanet ediyorlar. Deprem toplanma alanlarında böyle yapılar kurmak yasal olarak yasaktır” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) geçen hafta Zağnos Paşa Camii meydanında “BALBUCKS” adlı bir kafe açtığını duyurdu.

BALBUCKS ismi Amerikan kafe zincirine benzemesiyle sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

CHP’li Serkan Sarı, bugün BALBUCKS kafenin bulunduğu meydanda basın açıklaması yaptı.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğüne göre meydanın Balıkesir ve 20 ilçesinde bin 86 yerde bulunan deprem toplanma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

“ÇAKMA BİR MARKA YARATABİLMEK ADINA KENTE VE BULUNDUĞUMUZ ALANA İHANET ETMEKTİR”

“4 Kasım 2022’de yine ben bu meydanda, tam da bu yapının direklerinin dikildiği yerde bir açıklama yapmıştım. O açıklamada vurguladığımız nokta bu bölgenin deprem toplanma alanı olduğuydu. Bölgede şu anda işgalci olan bu işletmenin altı otopark ve boş. Deprem kuşağında olan Balıkesir ki Kahramanmaraş depremiyle sarsıldığımız, birçok canımızı yitirdiğimiz şu dönemde bu kadar tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayış sadece bir Amerikan özentiliğidir. Çakma bir marka yaratabilmek adına kente ve bulunduğumuz alana ihanet etmektir. Deprem toplanma bölgelerine bu tarz yapıların yapılması kanunen yasaktır.

“AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ’IN GÖZÜNÜ RANT ANLAYIŞI BOYAMIŞ DURUMDA”

Bugün belediyeye güvenip bu yapının içinde oturanlar, yarın olacak bir depremde can verirse o canın bedelini Yücel Yılmaz mı, onun bürokratları mı yoksa halkımız mı ödeyecek? Israrlı uyarılarımıza rağmen, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gözünü rant anlayışı boyamış durumda. Konu rant olduğunda ne tarih ne kent ne vatandaşlarımız ne de onların can güvenliği hiçe sayılıyor. Söz konusu rantsa gerisi yalan durumuna geliniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Depremin ciddiyetini anlamanız için sizi göreve davet ediyorum.”