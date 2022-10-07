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Kriz onlara hiç uğramamış! AKP’li belediye diyar diyar gezdirdi 601 milyon TL harcadı

Ekonomik kriz sebebiyle yoksullaşma her geçen gün artarken, İl başkanı ile vekilleri ABD’den İsviçre’ye, Fransa’dan Avusturya’ya dek diyar diyar gezdiren AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 6 ayda 601,3 milyon TL harcadı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:56
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AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il başkanı ile vekilleri 6 ayda diyar diyar gözdirdi 601,3 milyon TL harcadı. Kriz onlara hiç uğramamış

Kriz onlara hiç uğramamış! AKP’li belediye diyar diyar gezdirdi 601 milyon TL harcadı
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İktidarın ekonomik krizi önlenemez hale getiren politikaları milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürüklerken AKP’li belediyeler tartışmalı harcamalarından krizde de vazgeçmedi.

Toplam 1 milyar TL’yi aşan borcuna karşın muhtarları Balkan gezilerine götüren, AKP milletvekillerini de kapsayan 11 kişilik heyeti ABD’de gezdiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılın ocak ile haziran ayları arasında yaptığı harcamalar belli oldu.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki idarenin altı ayda toplam 601,3 milyon TL harcadığı açığa çıktı. Söz konusu bu harcamaların geçen yılın aynı dönemine oranla artışı yüzde 186 olarak belirlendi.

BELEDİYE YERİNDE DURMUYOR

AKP’li belediyenin gezi programları oldukça dikkat çekici:

•15 Şubat’taki kararla İsveç Malmö’ye ziyaret düzenlendi. Masraf belediyece karşıladı.

•14-18 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine bir heyet gönderildi. Giderleri belediye ödedi.

•Sırbistan Belgrad’a 30 Haziran 7 Temmuz arasındaki geziye Başkan Yılmaz ile AKP’li vekil Pakize Mutlu Aydemir’in ve personelin katılmasına karar verildi.

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Haram olsun !
7.10.2022 11:36
Millet ekmek kuyruğunda bunlarda halkın parasını yeme derdinde ...  
 
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