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MHP Genel Başkan Yardımcısı vatandaşın çöpten beslenmesine 'ajitasyon' dedi: Bunu çözecek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır

Vatandaş, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla mücadele ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, nedeninin iktidarın politikalarından kaynaklanmadığını söyledi. Yıldırım, "Vatandaş çöpten besleniyor diye ajitasyon yapılıyor." dedi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:08
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım vatandaşın çöpten beslenmesine ajitasyon dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı vatandaşın çöpten beslenmesine 'ajitasyon' dedi: Bunu çözecek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, hayat pahalılığının sebebinin iktidarı yönetenlerin beceriksizliğinden veya yeteneksizliğinden kaynaklanmadığını açıkladı. 

Yıldırım, "Aralık'tan itibaren inşallah enflasyon aşağıya doğru çekilecek. Asgari ücrete de enflasyon oranında zam gelecek, memura da emeklimize de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bunlar düzelir." ifadelerini kullandı. 

Yıldırım ayrıca vatandaşın "Çöpten beslenmesine 'ajitasyon' yapılıyor" dedi. 

MHP'nin ‘Adım Adım 2023 Köyüm Benim’ Toplantıları sürüyor. Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet Elazığ’a geldi.

3 gün boyunca 17 farklı adreste devam edecek olan toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelinerek sorun ve talepleri dinlenecek. Merkeze bağlı Poyraz köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞ ÇÖPTEN BESLENİYOR DİYE AJİTASYON YAPILIR"

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, son 40 yılın en büyük enflasyonunun ortaya çıkmasıyla hayat pahalılığının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Bu Türkiye'yi yönetenlerin beceriksizliğinden veya yeteneksizliğinden değil, bu dünyadaki bizim kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek mi? Çözülecek elhamdülillah. Haziran ayından beri ciddi şekilde memurumuza, emeklimize enflasyona göre zam verildi. Bu sene Türkiye çiftçisinin ilk defa ben fiyatları beğendiğini, kabul ettiğini gördüm. Allah nasip ederse Aralık'tan itibaren de inşallah enflasyon aşağıya doğru çekilecek, asgari ücrete de enflasyon oranında zam gelecek, memura da emeklimize de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bunlar düzelir ama siyaset yapıyoruz takdir edersiniz ki siyasette bunlar kullanılır. Bunu hep beraber gördük. Ocak ayının 15'inde bağırır Kılıçdaroğlu. Ya efendim domatesin kilosu 15 lira 20 lira, salata kaç lira biliyor musunuz? Ocak ayının 15'i diz boyu kar var, eskiden ocak ayında domates mi olurdu? Ama şimdi fiyat çıkar, sandığı getirin, yönetemiyorsunuz seçime gidelim. Arkasından da o domatesi ucuza imal edileceğini söylemez. Vatandaş çöpten besleniyor diye ajitasyon yapılır ama asıl meseleye gelir." dedi.

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Yunus
9.10.2022 12:35
birde ülkücü olacaksın... yazık nokta kadar menfaat için virgül olmaya gerek yok. Ülkücü gerçekleri haykıran dur...  
 
Gerçeği görün
9.10.2022 12:33
MHP sırf para ve rant uğruna kırmızı çizgisini bozdu. Halkının yüzde 60 70 i yoksulluk ve sefalet içinde bunlar hala halktan kopuk yaşıyor. Bu millet yüzde 30 dan ibaret değil.  
 
Hakikat
9.10.2022 12:23
Her muhafazakarın Akp li her Atatürkçü nün Chp li her Türk Milliyetçisi ve Ülkücünün Mhp li olmadığını herkes anlamalı. Bence siyaset böyle yapılmaz. Partiler ekip menfaat işidir ideolojik değildir.  
 
TÜM YORUMLAR (39)
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