AKP'li başkan 17 kaçak villa dikti. Yargı izledi. Durumu açığa çıkardı sürgünü yedi

Antalya’da AKP ilçe başkanı ve akrabaları, kaçak 17 villa ve 19 sera inşa etti. Durumu ortaya çıkaran orman muhafaza müdürü sürgün edildi. Villaların yıkım kararı uygulanmadı.

AKP'li başkan 17 kaçak villa dikti. Yargı izledi. Durumu açığa çıkardı sürgünü yedi

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya’da yaşanan skandalları gün yüzüne çıkardı.

“Ülkemizin ve dünyanın en güzel kentlerinden olan Antalya kıyıları yağmalanıyor” diyen Durmuş, Demre Orman İşletme Şefliği sınırları içindeki Beymelek-Köşkerler mevkisinde, AKP Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı ve akrabaları tarafından 17 kaçak villa yapıldığını söyledi.

Bu villalar için mahkemeden yıkım kararı çıktığını söyleyen Durmuş, kararın yerine getirilmediğini belirtti.

"TEHDİT EDİLDİ"

Yine Beymelek-Köşkerler mevkisinde orman alanında kaçak olarak 12 sera yapıldığını aktaran Durmuş, “Geri alım uygulamasını gerçekleştirmek üzere sahaya çıkan orman muhafaza memuru Murat Erol, AKP ilçe başkanı Arıcı tarafından tehdit edildi. 1 gün sonra da Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici tarafından geçici görevle Kaş Kalkan’a görevlendirildi” dedi.

Memur Erol’un, bölgesindeki tek muhafaza memuru olduğunu, buna karşın “İhtiyaç var” denilerek 3 muhafaza memurunun bulunduğu Kaş Kalkan’a görevlendirildiğini vurgulayan Durmuş, “Ardından Malatya’ya tayin edildi. Bu durum, orada suç işleyenlerin daha serbest davranmalarına neden oldu ve 12 kaçak seraya ek olarak 7 sera daha yapıldı” ifadelerini kullandı.

"USULSÜZ KADASTRO ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Patara’daki kum hırsızlığı skandalı ile gündeme gelen Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Kalkan Orman İşleteme Şefi Aydın Ersoy, AKP ilçe yöneticileri ve Fay-Bahar Şirketi’nin sahibi Mustafa Bahar’ın yolsuzlukları sürdürdüğünü söyleyen Durmuş, bölgede usulsüz şekilde kadastro çalışması yapıldığını ve bunun tespit edildiğini söyledi.

"HESAP SEÇİMLERDEN SONRA SORULACAK"

OGM Teftiş Kurulu müfettişlerinin, 17 parseldeki kadastro çalışmasını iptal ettiğini belriten Durmuş, “İlgili kadastro komisyonu üyeleri, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İşletme Şefi Aydın Ersoy hakkında soruşturma izni verildi. Teftiş kurulu işini yaptı ancak 6 aydır ‘Seçimlerde AKP zarar görür’ diye bekletiliyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’yi arayıp ‘Neden bu kararı uygulamıyorsunuz’ diye sordum. ‘Seçimler geçsin sonra hepsinin hesabını soracağım’ şeklinde cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Durmuş konuyu yargıya taşıdıklarını vurgulayarak “Bir kararın 6 ay bekletiliyor olması görevin kötüye kullanımıdır” diye konuştu.

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