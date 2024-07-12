AKP’li başkan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı logosuyla kart basmışlardı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li başkan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı logosuyla kart basmışlardı

İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastıran AK Gençlik Ocakları’ derneği genel başkanı Ferhat Aydoğan hakkında 3 farklı suçtan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan'ın tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın logosuyla kendisine koruma zırhı yaratmaya çalışan ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan tutuklandı.

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Aydoğan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi,

"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız.”

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