AKP’li vekile Kayseri’de protesto: Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi toplantısına katılırken, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları tarafından protesto edildi.

Toplantının gerçekleştirileceği salonun önünde toplanan yüzlerce mağdur, Elitaş'ın salona girişi sırasında tepkilerini dile getirdi.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMUYORSUNUZ?"

Mağdurlardan biri, "Bu kadar vatandaş mağdur oldu duyun sesimizi, kaçmayın" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Başka bir mağdur ise Elitaş'a yönelik, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?" diyerek sitem etti.

10 yılı aşkın süre önce üyesi oldukları kooperatiflere borçlarını ödeyip tapularını alan, ancak yasadaki boşluklar nedeniyle mağduriyet yaşayan ve kendilerine yeni borçlar çıkarıldığını söyleyen yüzlerce kişi, Elitaş'ı protesto etti.

Tepkiler üzerine Elitaş, mağdurlarla bir araya gelerek sorunun çözümü için çalışmaların başlatılacağını belirtti.