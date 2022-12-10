AKP'li Belediye AKP'li Özlem Zengin'in vakfına kaynak aktaracak

AKP’li belediyeler vakıflar ve dernekler hakkında çıkan skandallara rağmen buralara kaynak aktarmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Gökhan Kam’ın haberine göre; Başakşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, kurucuları arasında AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in de olduğu Beyaz El Derneği ile protokol belediye arasında protokol yapma yetkisinin belediye başkanına verilmesi teklifi görüşüldü.

Teklif CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilerek belediye başkanına yetki verildi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Başakşehir Meclis Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, “Bütçenizin çok küçük bir kısmıyla yüzlerce çocuğu barındırabilecek kreşler yapma imkânınız varken, Başakşehir Belediye Başkanlığımızın para, din ve siyaset üçgeninde yer almasına anlam veremiyoruz” dedi.