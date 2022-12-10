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AKP'li Belediye AKP'li Özlem Zengin'in vakfına kaynak aktaracak

AKP'li Başakşehir Belediyesi, gerici Beyaz El Derneği ile protokol imzalayacak. CHP Başakşehir Meclis Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, "Belediyemizin para, din ve siyaset üçgeninde yer almasına anlam veremiyoruz" dedi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 08:49
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AKP'li Belediye AKP'li Özlem Zengin'in Beyaz El Derneği'ne kaynak aktaracak

AKP'li Belediye AKP'li Özlem Zengin'in vakfına kaynak aktaracak
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AKP’li belediyeler vakıflar ve dernekler hakkında çıkan skandallara rağmen buralara kaynak aktarmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Gökhan Kam’ın haberine göre; Başakşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, kurucuları arasında AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in de olduğu Beyaz El Derneği ile protokol belediye arasında protokol yapma yetkisinin belediye başkanına verilmesi teklifi görüşüldü.

Teklif CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilerek belediye başkanına yetki verildi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Başakşehir Meclis Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, “Bütçenizin çok küçük bir kısmıyla yüzlerce çocuğu barındırabilecek kreşler yapma imkânınız varken, Başakşehir Belediye Başkanlığımızın para, din ve siyaset üçgeninde yer almasına anlam veremiyoruz” dedi.

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göktürk
10.12.2022 09:45
yiyin beyler aksırıncaca tıksırıncaya kadar yiyin  
 
Nedim
10.12.2022 09:34
Hepsininde vakfı var maaşallah:))  
 
1950
10.12.2022 09:25
Akp de herkesin vakfı var, sanki babalarının parasını o vakfa aktarıyorlar, fakir fukaranın rızkından kesiyorlar, ha fukaralar hak ediyor mu? Daha da fazlasını, bunlara oy vererek  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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