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Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Başakşehir, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:05
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Süper Lig'de Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti

Başakşehir zirve takibini sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Ümraniyespor ile Başakşehir mücadele etti. Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. 

Başakşehir'in gollerini 2.dakikada Daniel Aleksic ve 57.dakikada Serdar Gürler atarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17.dakikada Umut Nayir attı.

Serdar Gürler 1 gol 1 asistlik katkısıyla maçın yıldızlarından biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 27 puanla 3.sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 16 puanla 11.sırada yer aldı.

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