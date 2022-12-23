Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Ümraniyespor ile Başakşehir mücadele etti. Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir'in gollerini 2.dakikada Daniel Aleksic ve 57.dakikada Serdar Gürler atarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17.dakikada Umut Nayir attı.

Serdar Gürler 1 gol 1 asistlik katkısıyla maçın yıldızlarından biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 27 puanla 3.sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 16 puanla 11.sırada yer aldı.