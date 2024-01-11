AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti

İYİ Parti Adana İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu. Kozan ilçesinde aday, AKP’den istifa eden Kazım Özgan oldu.

Özgan, AKP'den istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Özgan'a bugün Adana programında Meral Akşener tarafından rozeti takıldı.

İYİ Parti'nin Çukurova Belediye Başkan adayı Birol Büyüköztürk, Karaisalı Belediye Başkan adayı Kemal Metin, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı ise Bülent Alper oldu.

KAZIM ÖZGAN KİMDİR?

1964 yılında Kozan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kozan'da tamamladı. Çukurova'da zaman, zaman portakal topladı veya pamuk tarlasında pamuk topladı, çapa yaptı, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nin yapımında görev üstlendi.

1986-1988 yıllarında Antalya/ Serik'te Serbest Mimar olarak çalıştı. 1989 yılında Sivas Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde Mimar olarak göreve başlayarak aynı kurumda Proje Şefi, Müdür Yardımcısı ve Proje ve İnşaat Müdürü, Harita Müdürü ve İmar Müdürü olarak görev yaptı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonucunda Kozan Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 seçimleri sonrası Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

5 Yıl Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Özgan, 31 Mart yerel seçimlerinde tekrardan Kozan Belediye başkanlığına seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.